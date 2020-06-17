كأس أوروبا: المدن الـ12 ستبقى على حالها في 2021

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لوزان: أكد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) الأربعاء ان المدن الـ12 التي كان من المقرر ان تستضيف نهائيات كأس أوروبا 2020، ستبقى على حالها لدى إقامة البطولة في صيف 2021، بعد تأجيلها بسبب فيروس كورونا المستجد.

وأفاد الأمين العام المساعد للاتحاد جورجيو ماركيتي في مؤتمر صحافي اليوم على هامش اجتماع اللجنة التنفيذية للاتحاد، ان "المدن الـ12 المقررة أساسا، تم تأكيدها".

وكان من المقرر ان تقام البطولة بين 12 حزيران/يونيو و12 تموز/يوليو 2020 في 12 مدينة في 12 بلدا، لكن وباء "كوفيد-19" دفع الى تأجيلها حتى الصيف المقبل، وتحديدا بين 11 حزيران/يونيو و11 تموز/يوليو 2020.

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وألمح رئيس ويفا السلوفيني ألكسندر تشيفيرين مؤخرا الى ان عدد المدن الـ12 قد لا يبقى ثابتا، ملمحا الى احتمال تخفيضه.

لكن الهيئة القارية التي بدأت الأربعاء اجتماعا للجنتها التنفيذية يمتد يومين، أكدت الإبقاء على المدن الـ12 وهي: أمستردام (هولندا)، باكو (أذربيجان)، بلباو (إسبانيا)، بوخارست (رومانيا)، بودابست (المجر)، كوبنهاغن (الدنمارك)، دبلن (إيرلندا)، غلاسكو (اسكتلندا)، ميونيخ (ألمانيا)، سان بطرسبورغ (روسيا)، إضافة الى العاصمتين الإيطالية روما التي من المقرر ان تستضيف المباراة الافتتاحية، والإنكليزية لندن التي من المقرر ان تستضيف مباراتي الدور نصف النهائي والمباراة النهائية.

ومن المقرر ان تحتفظ البطولة التي تحتفي في العام 2020 بالذكرى الستين لانطلاقها، باسمها الحالي "كأس أوروبا 2020" لدى إقامتها في العام المقبل.