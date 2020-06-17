اتحاد الكرة الآسيوي يعلن إلغاء حفل توزيع الجوائز السنوي

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، إلغاء حفل توزيع الجوائز السنوي 2020 الذي كان مقررًا إقامته في الدوحة.
جاء قرار الاتحاد الآسيوي بالتشاور مع الاتحاد القطري لكرة القدم بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد وتأثر النشاط الكروي والرياضي علىمستوى القارة الصفراء.
تقدم رئيس الاتحاد الآسيوي “آل خليفة” بالشكر إلى الاتحاد القطري لكرة القدم على دعمه وتعاونه وتفهمه، لمساعدة الآسيوي في اتخاذ هذا القرار.
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