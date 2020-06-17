«يلاشوت trezeguet» مشاهدة مباراة استون فيلا وشيفيلد يونايتد بث مباشرKORA LIVE كورة جول SRY يلا كورة رابط ماتش استون فيلا

يُستأنف اليوم نشاط الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج" مرة أخرى، بعد غياب 100 يوم، بسبب توقف النشاط الناجم عن تفشي وباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وستقام اليوم المباراتان المؤجلتان من بطولة الدوري الإنجليزي، وسيكون لقاء أستون فيلا ضد شيفيلد يونايتد، أول مواجهة في زمن كورونا، والتي ستقام على ملعب فيلا بارك معقل الفريق الأول.

وستنطلق مباراة أستون فيلا وشيفيلد يونايتد، في تمام الساعة السابعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة "الثامنة بتوقيت مكة المكرمة"، ويقودها الحكم الإنجليزي مايكل أوليفر.

أستون فيلا يسعى للفوز وتحسين مركزه في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي

Advertisements

وسيتم نقل مباراة أستون فيلا وشيفيلد، عبر قناة "بي إن سبورتس HD2"،

لمشاهدة مباراة أستون فيلا وشيفيلد بث مباشر عبر يلا شوت لايف ( اضغط هنا )

لمشاهدة مباراة أستون فيلا وشيفيلد بث مباشر عبر يلا شوت لايف ( اضغط هنا )

لمشاهدة مباراة أستون فيلا وشيفيلد بث مباشر عبر يلا شوت لايف ( اضغط هنا )

وسيتولى التعليق عليها نوفل باشي، ويسبقها استديو تحليلي للتحدث عن نقاط قوة وضعف الفريقين، والحديث عن عودة البريميرليج بعد هذا التوقف الطويل.