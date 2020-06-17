أونلاين PLUS: مشاهدة مباراة استون فيلا وشيفيلد يونايتد بث مباشر YALLA SHOOT يلا شوت بلس رابط مباراة استون فيلا بدون تقطيع رابط مباشر

يستضيف فى السابعة مساء اليوم أستون فيلا الإنجليزى الذى يضم بين صفوفه محمود تريزيجيه وأحمد المحمدى على ملعبه فيلا بارك منافسه شيفيلد يونايتد في المباراة التي تجمعهما ضمن مباريات الأسبوع 28 من الدوري الإنجليزي الممتاز، وتعود عجلة الدوري الإنجليزي للدوران مجددا هذا الأسبوع بعد توقف 3 أشهر بسبب جائحة كورونا، ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدورى الإنجليزى هذا الموسم برصيد 82 نقطة، متفوقا بفارق 25 نقطة عن أقرب ملاحقيه فريق مانشستر سيتي الوصيف برصيد 57 نقطة،

بعد مرور 29 جولة من عمر مسابقة البريميرليج، ويحتل أرسنال المركز التاسع، بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 40 نقطة.

يدخل نادي شيفيلد يونايتد الإنجليزي المباراة اليوم وهو في المركز السابع من الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك بعد أن استطاع الحصول على 43 نقطة، بعد مرور 27 جولة من الدوري الإنجليزي.

في المقابل يخوض أستون فيلا اللقاء وهو في المركز التاسع عشر، والذي يمثل خطورة

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لمشاهدة مباراة استون فيلا وشيفيلد يونايتد بث مباشر عبر يلا شوت لايف ( اضغط هنا )

لمشاهدة مباراة استون فيلا وشيفيلد يونايتد بث مباشر عبر يلا شوت لايف ( اضغط هنا )

كبيرة لذلك يسعى إلى كسب ثلاثة نقاط إضافية بعد أن حصل على 25 نقطة فقط في رصيده، وبالتالي قد تنقذه تلك النقاط من الهبوط من الدوري الممتاز الإنجليزي، ولكن قد تكون المباراة صعبة اليوم بعد المستوى المتميز الذي ظهر به نادي شيفليد يونايتد منذ انطلاق الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم.