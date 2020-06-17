تعرف علي تفاصيل اجتماع اتحاد الكرة مع اندية مجموعة القاهرة بالقسم الثاني

انتهي منذ قليل اجتماع اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة مع رؤساء اندية المجموعة الثانية بدوري القسم الثاني بحضور ال 12 نادي في مقدمتهم سمير موسي رئيس نادي الزرقا ومحمد الطويلة رئيس نادي النجوم ومعتز البطاوي المشرف علي الكرة بنادي سيراميكا كليوباترا واحمد جوهر رئيس نادي المريخ ومحمد هلال رئيس نادي منتخب السويس واحمد الاحمر عضو مجلس ادارة نادي النصر ومجدي اسماعيل رئيس نادي كوكاكولا وايمن عبد القادر المدير الاداري بنادي كوكاكولا

وطارق السعيد رئيس نادي الترسانة وحسام فتحي نائب رئيس نادي الداخلية ومحمد عناني عضو مجلس ادارة نادي القناة.

واكد اعضاء اللجنة الخماسية خلال الاجتماع ان عودة الدوري هو اتجاه الدولة واهم النقاط التي تم مناقشتها استكمال الدوري القسم الثاني بعد بداية الدوري الممتاز والنظر في عدد الفرق الهابطة من

القسم الثاني للقسم الثالث سواء بتقليل عدد الفرق الهابطة من خمسة الي فريقين او الغاء الهبوط.

كما وعد اتحاد الكرة بتقديم الدعم اللازم للاندية لتوفير الاجراءات الاحترازية والوقائية من اجل بداية التدريبات واستئناف مباريات الدوري. وتناول الاجتماع ايضا مناقشة بعض بنود اللائحة مثل بند الثماني سنوات وأن الاتجاه العام الأقرب للتنفيذ أنه سيكون علي المنصب ويتكون مجلس إدارة الاتحاد من رئيس نائب الرئيس ٦ أعضاء وامرأة واحدة وسيتم فتح باب الترشح علي مقعد النائب.

كما سيتم انتخاب روابط الأندية والتي ستكون من ٧ أعضاء ٥ من يتم ترشيحهم من الأندية و ٢ يتم تعيينهم عن طريق مجلس إدارة الاتحاد مع إضافة بند تضارب المصالح.