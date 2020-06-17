يلا شوت مشاهدة مباراة أستون فيلا VS شيفيلد بث مباشر (تريزيجيه بث مباشر الآن) رابط مباشر aston villa

مشاهدة مباراة أستون فيلا ضد شيفيلد يونايتد فى الدورى الإنجليزى سيكون فى السابعة مساء اليوم عندما يستضيف أستون فيلا الذى يضم بين صفوفه محمود تريزيجيه وأحمد المحمدى على ملعبه فيلا بارك منافسه في المباراة التي تجمعهما ضمن مباريات الأسبوع 28 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة أستون فيلا ضد شيفيلد يونايتد فى الدورى الإنجليزى

تعود عجلة الدوري الإنجليزي للدوران مجددا هذا الأسبوع بعد توقف 3 أشهر بسبب جائحة كورونا، ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدورى الإنجليزى هذا الموسم برصيد 82 نقطة، متفوقا بفارق 25 نقطة عن أقرب ملاحقيه فريق مانشستر سيتي الوصيف برصيد 57 نقطة، بعد مرور 29 جولة

من عمر مسابقة البريميرليج، ويحتل أرسنال المركز التاسع، بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 40 نقطة.

يمتلك الفريقين طموحات عالية للفوز من أجل تحقيق انتصار جديد في الدوري الإنجليزي مما يجعل كلًا منهم يخرج من دائرة الخطر في النهاية، وسوف نتعرف على موعد مباراة أستون فيلا وشيفيلد يونايتد وأيضًا القنوات الناقلة لمباراة أستون فيلا وشيفيلد كاملة.

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مباراة أستون فيلا ضد شيفيلد يونايتد فى الدورى الإنجليزى

يدخل نادي شيفيلد يونايتد الإنجليزي المباراة اليوم وهو في المركز السابع من الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك بعد أن

استطاع الحصول على 43 نقطة، وذلك بعد مرور 27 جولة من الدوري الإنجليزي.

في المقابل يخوض أستون فيلا اللقاء وهو في المركز التاسع عشر وقبل الأخير، والذي يمثل خطورة كبيرة لذلك يسعى إلى كسب ثلاثة نقاط إضافية بعد أن حصل على 25 نقطة فقط في رصيده، وبالتالي قد تنقذه تلك النقاط من الهبوط من الدوري الممتاز الإنجليزي، ولكن قد تكون المباراة صعبة اليوم بعد المستوى المتميز الذي ظهر به نادي شيفليد يونايتد منذ انطلاق الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم.

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لمشاهدة مباراة استون فيلا وشيفيلد بث مباشر عبر يلا شوت لايف ( اضغط هنا )

لمشاهدة مباراة استون فيلا وشيفيلد بث مباشر عبر يلا شوت لايف ( اضغط هنا )