تقرير بالصور.. فضيحة جديدة لـ عمرو وردة في اليونان

كشفت شبكة أون سبورتس اليونانية عن فضيحة جديدة بطلها اللاعب الدولي المصري عمرو وردة المحترف بصفوف باوك سالونيك.

ونشرت الشبكة بعض الرسائل المسربة بين اللاعب وبين إحدى الصحفيات اليونانيات

المتخصصة في أخبار

اللاعب كان يحاول مغازلتها من خلال حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

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اللاعب المصري حاول إرغامها على إرسال اسمها ورقم بطاقتها من أجل حجز تذكرة إلى سالونيك لقضاء يوم معه والعودة في اليوم التالي.

لكن الصحفية ديمي رفضت من خلال الرسائل التي نشرتها الصحيفة رغم إرسال وردة هدية يغازلها من خلالها للموافقة على مواعدته.