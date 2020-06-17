غدًا.. اجتماع طارئ للاتحاد الإماراتي

أعلن الاتحاد الإماراتي لكرة القدم عقد اجتماع طارئ مساء غد الخميس، برئاسة الشيخ راشد بن حميد وبمشاركة أعضاء مجلس الإدارة. الإدارة. يعقد الاجتماع الطارئ بنظام الاتصال المرئي عن بعد لمناقشة آخر المستجدات التي تتعلق بمصير الموسم الكروي والمسابقات المحلية. بمصير الموسم الكروي والمسابقات المحلية. كانت منافسات دوري الخليج العربي توقفت منذ شهر مارس بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد قبل أن تصدر رابطة المحترفين قراراً بإلغاء الموسم.



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