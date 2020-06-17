بث مباشر | مشاهدة مباراة أستون فيلا وشيفيلد اليوم 17/6/2020 بالدوري الإنجليزي

يعود الدوري الإنجليزي الممتاز لاستئناف نشاطه بعد فترة التوقف، ليفتتح أول مبارياته بلقاء سيجمع بين فريقي شيفيلد يونايتد يونايتد وأستون فيلا الذي يحترف بين صفوفه اللاعبين أحمد المحمدي ومحمود تريزيجيه، ضمن منافسات الجولة الـ28 من البريميرليج، ويحتضن المباراة ملعب فيلا بارك.

ويستمر موقع الوفد بتقديم خدماته المتميزة، حيث بإمكانكم مشاهدة مباراة أستون فيلا وشيفيلد يونايتد بث مباشر اليوم، والمقرر نقلها على الهواء عبر

شاشة قناة بي إن سبورت HD1 بأداء صوتي للمعلق نوفل باشي، وذلك بتمام الساعة 7:00 مساءً بتوقيت القاهرة، أي الثامنة بتوقيت مكة المكرمة.

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يمتلك الخصمين طموحات عالية لتحقيق الفوز مجدداً في الدوري الممتاز، ففريق أستون فيلا يبحث عن الخروج من دائرة الخطر بتواجده في المركز قبل الأخير بجدول ترتيب

لمشاهدة مباراة استون فيلا وشيليفد يونايتد بث مباشر عبر يلا شوت ( اضغط هنا )

لمشاهدة مباراة استون فيلا وشيليفد يونايتد بث مباشر عبر يلا شوت ( اضغط هنا )

لمشاهدة مباراة استون فيلا وشيليفد يونايتد بث مباشر عبر يلا شوت ( اضغط هنا )

الدوري برصيد 25 نقطة، وينبغي عليه تحسين نتائجه ليضمن بقائه في البريميرليج، أما شيفيلد فلديه 43 نقطة تضعه بالمرتبة السابعة بالشراكة مع وولفرهامبتون الذي يحتل المرتبة السادسة بنفس عدد النقاط مع أفضلية عدد الأهداف.