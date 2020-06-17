"النادو" تستأنف عملها ويوجه رسالة لعناصر الرياضة المصرية

حرصت المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات "، النادو"، على توجيه رساله لعناصر منظومة الرياضة المصرية في ظل عودة النشاط الرياضى تدريجيا بقرار من الحكومة المصرية.

ونشرت النادو رسالتها عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" جاء نصها كالتالي:

السادة العاملون بالحركة الرياضية المصرية - لاعبون، واجهزة معاونة فنية، وادارية، وطبية، ومجالس ادارات اتحادات، وكذلك ادارات الاندية، تحت رعاية اللجنة الاوليمبية المصرية، وباشراف وزارة الشباب والرياضة".

وتابعت " الجميع تابع القرار الخاص بعودة النشاط الرياضي بدءا من 20 يونيو 2020 ،ونأمل عودة آمنة للكافة مع الوضع في الاعتبار ان الرياضي مسئول مسؤلية كاملة عما يتناول من طعام وشراب ودواء، ونامل ان الجميع سيكون في حالة نفسية طيبة وشغف للعودة للنشاط الرياضي".

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وواصل "ونكرر مرات ومرات ايها الرياضي، حافظ علي صحتك،

والوقاية من كورونا ، وكذلك حافظ علي نزاهة ونظافة الرياضة المصرية بإتباع الإرشادات والتعليمات التي ارسلت الي الاتحادات المصرية الاوليمبية، وغير أوليمبية، والباراليمبية".

وأضافت "ليكن معلوما للجميع ان المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات سوف تستأنف عملها في الفحص داخل نظام المسابقة وخارج نظام المسابقة وكذلك برنامج اين انا".

واختتمت "عزيزي الرياضي احذر التعامل مع المواد المحظورة والتعامل مع المكملات الغذائية، الكود الدولي 2015 واضح وصريح وصارم، المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات النادو المصري رسالتها القضاء علي المنشطات في الرياضة المصرية".