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بث مباشر | مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وأرسنال اليوم 17/6 بالدوري الإنجليزي

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يعود اعتبارا من اليوم الأربعاء 17 يونيو 2020 بعد توقف دام لمدة 3 أشهر بسبب انتشار .

 

ويستأنف الدوري الإنجليزي الممتاز منافسات الدوري الـ 30 من المسابقة، ويشهد اليوم مواجهة نارية بين فريقي مان ستي وصيف الدوري وآرسنال الذي يبحث عن تحسين

أوضاعه.

 

 ويحاول فريق مانشستر سيتي العودة إلى المنافسات مرة أخرى بعد ابتعاده عنها في مركز الوصافة برصيد 57 نقطة بعد فريق الذي يتربع على قمة الدوري برصيد 82 نقطة.

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بينما يحتل فريق أرسنال المركز التاسع، بجدول ترتيب

الدوري الإنجليزي، برصيد 40 نقطة، ويسعى جاهدا للحاق بأحد المراكز الأربعة الأولى للمشاركة في البطولات القارية 2021.

 

لمشاهدة مباراة مانشستر سيتي وارسنال بث مباشر عبر يلا شوت لايف ( اضغط هنــا )

لمشاهدة مباراة مانشستر سيتي وارسنال بث مباشر عبر يلا شوت لايف ( اضغط هنــا )

لمشاهدة مباراة مانشستر سيتي وارسنال بث مباشر عبر يلا شوت لايف ( اضغط هنــا )

 

 

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