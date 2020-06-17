بث مباشر | شاهد يوفنتوس ونابولي في كأس إيطاليا

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يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر فيديو لمباراة “يوفنتوس ونابولي” ضمن مباريات اليوم الأربعاء 17-6-2020 في نهائي كأس إيطاليا.
المباراة التي ستذاع على قناة راي 1 الإيطالية، ستنطلق في تمام الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش، 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية، على ملعب “الأوليمبيكو” بالعاصمة الإيطالية روما، بإدارة من الحكم الإيطالي “دانييلي دوفيري”.
ويدخل فريق “يوفنتوس” المباراة بصفوف كاملة باستثناء غياب الثنائي “هيجواين ورامسي” للإصابة، وسيسعى إلى تحقيق الفوز من أجل استعادة اللقب الذي حققه “لاتسيو” الموسم الماضي.
في المقابل يسعى فريق “نابولي” إلى تحقيق اللقب الغائب عن خزائن النادي منذ اكثر من 6 سنوات وبالتحديد منذ موسم 2013/2014.
يذكر ان يوفنتوس هو الأكثر تتويجًا بكأس إيطاليا برصيد 13 لقب، على الجانب الآخر نجح فريق “نابولي” في تحقيق اللقب في 5 مناسبات.
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