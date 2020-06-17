بث مباشر | مشاهدة مباراة يوفنتوس ونابولي في كأس إيطاليا

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة “يوفنتوس ونابولي” ضمن مباريات اليوم الأربعاء 17-6-2020 في نهائي كأس إيطاليا “كوبا إيطاليا”.

المباراة التي ستذاع على قناة راي 1 الإيطالية، ستنطلق في تمام الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش، 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية، على ملعب “الأوليمبيكو” بالعاصمة الإيطالية روما، بإدارة من الحكم الإيطالي “دانييلي دوفيري”.

يستقبل ملعب “الأوليمبيكو” بالعاصمة الإيطالية روما، مباراة نارية بين “يوفنتوس ونابولي”، في نهائي بطولة كأس إيطاليا المعروفة باسم “كوبا إيطاليا”.

ويدخل فريق “يوفنتوس” المباراة بصفوف كاملة باستثناء غياب الثنائي “هيجواين ورامسي” للإصابة، وسيسعى إلى تحقيق الفوز من أجل استعادة اللقب الذي حققه “لاتسيو” الموسم الماضي.

وتأهل البيانكونيري إلى المباراة النهائية بعد اقصاءه كلاً من “ميلان” في نصف النهائي، روما في ثمن النهائي، وأودينيزي في ربع النهائي.

في المقابل يسعى فريق “نابولي” إلى تحقيق اللقب الغائب عن خزائن النادي منذ اكثر من 6 سنوات وبالتحديد منذ موسم 2013/2014.

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ويفتقد المدير الفني للفريق “جينارو جاتوزو” جهود لاعب الوسط السلوفيني “ستانسيلاف لوبتكا” للإصابة، بينما يغيب حارس المرمى “دافيد أوسبينا” بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

يذكر ان يوفنتوس هو الأكثر تتويجًا بكأس إيطاليا برصيد 13 لقب، على الجانب الآخر نجح فريق “نابولي” في تحقيق اللقب في 5 مناسبات.

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يوفنتوس 0-0 نابولي

ملعب الأولمبيكو (روما)

كأس إيطاليا – النهائي

تبدأ في الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش

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