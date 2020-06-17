الأهلي يرفض طلب النجم الساحلي بخصوص كوليبالي

رفض النادي الأهلي، طلب مسؤولو نادي النجم الساحلي التونسي، بتقسيط الديون المستحقة على الإيفواري سليمان كوليبالي، والتي تبلغ مليون مليون و400 ألف دولار.

وطالب الاهلي النادي التونسي، بتسديد المبالغ المستحقة “كاش” رافضا فكرة تقسيط المبلغ بناء على رغبة النجم الساحلي.

وكانت المحكمة الرياضية الدولية “كاس” قد أصدرت حكما لصالح الأهلي بالحصول على تعويض قيمته مليون و200 ألف دولار، بسبب هروب الإيفواري سليماني كوليبالي عام 2017.

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وانضم كوليبالي إلى صفوف النجم الساحلي التونسي، الذي اتفق مع الاهلي على تسديد المبلغ المستحق له، حتى يتمكن اللاعب من المشاركة مع الفريق.

واضطر مسؤولو الأهلي لتقديم شكوى إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” بسبب عدم قيام النجم الساحلي بتنفيذ الاتفاق.

وتنص لائحة لجنة الأندية بالكاف على سحب ترخيص الأندية التابعة له بسبب عدم توفيق أوضاعها المالية وتسديد الديون مع حرمانها من المشاركة في بطولاته.

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