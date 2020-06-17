جناح تشيلسي يدخل قائمة اللاعبين المرشحين للانتقال إلى مانشستر يونايتد

ذكرت صحيفة الصن البريطانية أن إدارة نادي مانشستر يونايتد تعمل على إقناع لاعب تشيلسي ويليان بورخيس بالانتقال للعب ضمن صفوف الشياطين الحمر ابتداءً من الموسم المقبل.

وسينتهي عقد ويليان مع البلوز بنهاية يونيو الجاري، حيث قرر النجم البرازيلي الرحيل عن ستامفورد بريدج لعدم التوصل لاتفاق حول تجديد العقد.

ورفض ويليان قبول عرض تشيلسي بتوقيع عقد قصير الأجل، حيث أصر على عقد مدته ثلاث مواسم من أجل التجديد، وهو ما رفضته إدارة النادي اللندني.

وبحسب الصحيفة البريطانية، فقد اتصل مانشستر يونايتد بوكيل اللاعب، كيا جورابشيان للتأكيد على اهتمامه بضم ويليان.

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وأضافت الصحيفة بأن ويليان لا يمانع الانضمام إلى مانشستر يونايتد بشرط حصوله على فرصة المشاركة مع الفريق.

ووفقًا لما ذكرته الصحيفة فإن عقد ويليان مع مانشستر يونايتد سيكون لمدة عامين، وذلك في حالة انتقال البرازيلي إلى ملعب أولد ترافورد.

يذكر أن ويليان قد شارك حتى الآن مع تشيلسي في 37 مباراة هذا الموسم، ونجح في تسجيل سبعة أهداف، وصناعة ستة آخرين.

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