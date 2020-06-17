الاتحاد الأوروبي يُحدد “رسميًا” تفاصيل عودة دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي

كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” اليوم الأربعاء، عن إقامة ما تبقى من نسخة هذا العام من بطولة دوري أبطال أوروبا، في العاصمة البرتغالية “لشبونة”، وحسم البطولة في غضون 11 يومًا فقط، بينما مسابقة الدوري الأوروبي ستستكمل في ألمانيا.

وستحل الفرق ضيوفًا على العاصمة “لشبونة” في ما تبقى من دوري الأبطال، بداية من الدور ربع النهائي، وستقام المباراة النهائية في 23 أغسطس، ليتم حسم البطل في وقت قياسي.

وتقرر بشكل رسمي أن يتم لعب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، وتحديدًا مباريات الإياب المتبقية، في الملاعب التي كان من المقرر أن تحتضن اللقاءات قبل “فيروس كورونا“، حفاظًا على مبدأ تكافؤ الفرص، بعد لعب مباريات الذهاب في ملاعب الفرق المستضيفة.

وبداية من الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا، ستكون كل جولة عبارة عن مباراة واحدة، سوف تبدأ في يوم 12 أغسطس، ويلي ذلك الدور قبل النهائي في 18-19 أغسطس، والنهائي في 23 أغسطس.

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وبالنسبة للشق الآخر في ما يخص بطولة الدوري الأوروبي، سيتم خوض ربع نهائي المسابقة في الفترة ما بين 10 و 21 أغسطس في المدن الألمانية دويسبورغ وجيلسنكيرشن وفرانكفورت وكولونيا، مع تحديد الجدول بالتفاصيل في وقت لاحق من قبل “اليويفا”.

وأصدر الاتحاد الأوروبي تفاصيل أيضًا تقضي بترحيل المدن المضيفة المعروفة مسبقًا لنهائيات دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي، خلال الأربع سنوات القادمة، بداية من اسطنبول في عام 2021.

وستستضيف سان بيتربورج الآن نهائي دوري الأبطال لنسخة 2022، وميونيخ نهائي 2023 واستاد ويمبلي نهائي 2024.

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