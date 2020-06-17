يعتبر نادي نابولي الإيطالي أو كما يطلق عليه جمهوره بـ”الأتزوري” -الأزرق- من أكثر الأندية الجنوبية نجاحاً وأكبرها كما يعتبر رابع أكثر الأندية من ناحية المشجعين، وفى هذا السياق نستعرض معكم سجل بطولات نابولي الإيطالي.

يحتفل نابولي يوم 1 من شهر أغسطس كل عام بعيد ميلاد تأسيسه، ويرجع تأسيس النادي الى عام 1926، ويتخد من مدينة نابولي مقراً له، ويستضيف الفريق مبارياته على ملعب “سان باولو” والذي يتسع الى 60 ألف مشجع.

ويرجع أول لقب محلي تُوج به نابولي الايطالي الى عام 1949 عندما فاز بلقب دوري الدرجة الثانية، أما اللقب القاري الوحيد الذي تُوج به فيرجع الى عام 1988 عندما فاز بكأس الاتحاد الأوروبي.

وشارك نابولي في 70 موسماً فى الدوري الايطالي منها 66 موسماً في دوري الدرجة الأولى (السيري آ)، وأربعة مواسم في الدرجة الوطنية (المسمى القديم)، واستطاع خلالها احتلال المراكز الثلاثة الأولى 13 مرة.

إليكم سجل بطولات نابولي الإيطالي (محلياً)

كم مرة فاز نابولي بالدوري الايطالي

فاز نابولي بالدوري الايطالي مرتين موسمي: (1986-87، 1989-90).

الوصيف 4 مرات مواسم: (1967-68، 1974-75، 1987-88، 1988-89).

المركز الثالث 7 مرات مواسم: (1933-34، 1965-66، 1970-71، 1973-74، 1980-81، 1985-86، 2010-11).

دوري الدرجة الثانية

فاز نابولي بدوري الدرجة الثانية مرة واحدة موسم: (1949-50).

الوصيف 4 مرات مواسم: (1961-62، 1964-65، 1999-00، 2006-07).

دوري الدرجة الثالثة

فاز نابولي بدوري الدرجة الثالثة مرة واحدة موسم: (2005-06).

كم مرة فاز نابولي بكأس ايطاليا

فاز نابولي بكأس ايطاليا 5 مرات مواسم: (1961-62، 1975-76، 1986-87 ,2011-12، 2013-14).

وصيف بطل الكأس 4 مرات مواسم: (1971-72، 1977-78، 1988-89، 1996-97).

كم مرة فاز نابولي بكأس السوبر الايطالي

فاز نابولي بلقب كأس السوبر الايطالي مرتين موسمي: (1990-91، 2013-14).

وإليكم سجل بطولات نابولي الإيطالي (قارياً)

كأس الاتحاد الأوروبي

كأس أبطال الكؤوس الأوروبي

وصل نابولي الى الدور نصف النهائي مرة واحدة موسم: (1976-77).

وصل نابولي الى الدور ربع النهائي مرة واحدة موسم: (1962-63).