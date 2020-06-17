الكشف عن السبب “الغريب” لطرد مدرب منتخب مصر السابق أمام برشلونة

جرّب مدرب فريق ليجانيس المكسيكي “خافيير أجيري” الطرد لأول مرة في مسيرته كمدير فني، خلال المباراة التي انتهت بخسارة فريقه (0-2) أمام برشلونة على ملعب الكامب نو في الدوري الإسباني.

وجاء سبب البطاقة الحمراء التي أشهرها الحكم في وجه المكسيكي، نتيجة تقليد صافرة الحكم، وذلك في الدقيقة الأخيرة من المباراة، وهو ما يخالف القانون.

وبعد اللقاء ضمن الجولة 29 من الليجا، سُئل مساعد المدرب “توني أمور” عن سبب الطرد، دون أن يتمكن أي منهما من إعطاء إجابة محددة، وفي وقت لاحق تم توضيح كل شيء بفضل تقرير الحكم.

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وفي هذا التقرير، أشار الحكم “مونويرا مونتيرو” إلى أن المدرب السابق لمنتخب مصر “خافيير أجيري” تعرض للطرد في الدقيقة 90 لتقليده صوت الصافرة، بقصد إرباك اللاعبين، بعد أن تم تحذيره سابقاً.

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يتورط فيها المدرب المكسيكي في واقعة مماثلة، فحين كان مدرباً لإسبانيول على سبيل المثال، اتهم بالشيء نفسه في مباراة أمام ألميريا، لكن في تلك المرة، انتهى الأمر بطرد مدرب الفريق المنافس لاحتجاجه على ما قام به أجيري.

وتقرر أن يواجه ليجانيس خلال المباراة القادمة أمام مايوركا بدون مدربه في الملعب، علماً بأنها ستكون مواجهة مهمة حيث سيقاتل الفريقان من أجل البقاء في الدرجة الأولى.

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