مرتضى منصور يقع في الفخ ويهدي الأهلي فرصة عمره بتصريح خطير

وقع رئيس نادي الزمالك “مرتضى منصور” في الفخ، وأهدى الاهلي فرصة عمره، للاحتفاظ ببطولة الدوري المصري الممتاز، بعد تصريحه الخطير الذي قاله مساء أمس، من خلال مداخلة هاتفية لقناة ناديه.

أبدى مرتضى منصور استيائه من قرار وزير الرياضة بعودة النشاط الرياضي بعد توقف طويل على خلفية تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأعلن وزير الرياضة أشرف صبحي، عودة الدوري المصري الممتاز من جديد بداية من يوم 25 يوليو المقبل، مع عودة الفرق للتدريبات يوم 20 يونيو الجاري.

ويرفض رئيس الزمالك قرار استئناف بطولة المصري الممتاز في نسختها الحالية، ويطالب بإلغاء المسابقة، واستكمال بطولة كأس مصر فقط.

ويتصدر النادي الأهلي جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز برصيد 49 نقطة، بينما يحتل الزمالك المركز الرابع برصيد 31 نقطة، سيخصم منهم 3 نقاط في نهاية الموسم تنفيذا لعقوبة الاتحاد المصري لكرة القدم، على خلفية انسحاب الفريق من مباراة الاهلي بالدور الأول.

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وشدد مرتضى منصور في تصريحاته على عدم ممانعته في عودة بطولة الدوري، لكن بشرط الغاء النسخة الحالية، وبدء الموسم الجديد.

وكشف تصريح مرتضى منصور الهدف الحقيقي من مطالبته بإلغاء بطولة الدوري لهذا الموسم وهو حرمان الاهلي من فرصة الفوز بها للمرة الخامسة على التوالي والـ42 في تاريخه.

وكان رئيس الزمالك يؤكد في تصريحاته السابقة أنه يرفض استئناف بطولة الدوري بحجة خطورة خوض المباريات في ظل انتشار فيروس كورونا، لكن تصريحه الخاص ببدء الموسم الجديد ينسف ادعاءاته السابقة، ويسهل اتخاذ اللجنة الخماسية قرار باستكمال المسابقة، ومن ثم فوز الاهلي باللقب.

ويحضر مرتضى منصور اجتماع اللجنة الخماسية بالأندية عصر اليوم، لمناقشة بعض الملفات منها لائحة النظام الأساسي ومصير بطولة الدوري.

وتوقف الدوري المصري منذ الجولة الثامنة عشر في منتصف مارس الماضي بسبب انتشار فيروس كورونا.

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