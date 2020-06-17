كيف يبدأ الأهلي تدريباته في غياب فايلر؟

يبدأ فريق الأهلي تدريباته، يوم 20 يونيو الجاري، تنفيذا لقرار وزارة الرياضة، واستعدادا لاستئناف بطولة الدوري المصري الممتاز.

كيف يعود الاهلي لخوض تدريباته، في ظل غياب المدير الفني للفريق السويسري “رينيه فايلر” والذي يتواجد في بلاده لقضاء اجازة بصحبة أسرته؟.

وسافر فايلر إلى سويسرا من أجل قضاء اجازة تنتهي بنهاية الشهر الجاري، بعدما حصل على إذن من إدارة النادي بقضاء أسبوعين بجوار أسرته في ظل توقف النشاط بسبب تفشي فيروس كورونا.

ويقود الجهاز المعاون لرينيه فايلر تدريبات الفريق المقرر استئنافها مع بداية الأسبوع المقبل، لحين عودة المدير الفني من بلاده، استعدادا لاستكمال بطولة الدوري المصري الممتاز.

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ويحتل الاهلي المركز الأول في ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 49 نقطة، ويعد الفريق الأقرب لحصد اللقب، والاحتفاظ به للمرة الخامسة على التوالي والـ42 في تاريخه.

ويضم الجهاز الفني الذي سيقود تدريبات الفريق كل من: ” المدرب العام ديفيد سيزار، مدرب حراس المرمى ميشيل يانكون، والمدرب المساعد سامى قمصان، ومدرب الأحمال وتوماس بيكيل”.

ولم يحسم رينيه فايلر موقفه من تجديد تعاقده مع النادي الأهلي الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي حتى الآن، في ظل العروض التي انهالت عليه في الآونة الأخيرة.

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