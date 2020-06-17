رياضة | مفاجأت في تشكيل مانشستر سيتي وآرسنال المتوقع لقمة الليلة في الدوري الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 17 يونيو 2020 05:37 مساءً - انت الان تقراء خبر مفاجأت في تشكيل مانشستر سيتي وآرسنال المتوقع لقمة الليلة في الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحل آرسنال ضيفا على مانشستر سيتي مساء اليوم في اللقاء الذي سيقام على أرضية ملعب الإتحاد معقل المان سيتي وذلك ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الإنجليزي الذي يعود عقب توقفه في مارس الماضي بسبب تفشي وباء فيروس كوفيد 19 والمعروف بفيروس كورونا المستجد.

ويسعى مانشستر سيتي لتعزيز موقعه في المركز الثاني في جدول ترتيب البريميرليج الذي يحتله برصيد 57 نقطة وبفارق 25 نقطة عن ليفربول صاحب الصدارة بينما جاء آرسنال في المركز التاسع في جدول الترتيب برصيد 40 نقطة.

ويستعرض الخليج 365 الرياضي التشكيل المتوقع للفريقين قبل المواجهة المرتقبة بينهما:-

- تشكيل مانشستر سيتي المتوقع :

حراسة المرمى : ايدرسون

خط الدفاع : ميندي ولابورت وفرناندينيو وووكر

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خط الوسط : جوندوجان وروردريجو ودي بروين

خط الهجوم : سترلينج وأجويرو ومحرز

- تشكيل آرسنال المتوقع :

حراسة المرمى : لينو

خط الدفاع : ساكا ولويز وسوكراتيس وبيليرين

خط الوسط : تشاكا وسيبايوس وأوباميانج وأوزيل

خط الهجوم : بيبي ولاكازيت