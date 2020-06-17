رياضة | صفقة الموسم.. الدبابة الإفريقية يوافق على الانتقال للأهلي

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 17 يونيو 2020 05:37 مساءً - انت الان تقراء خبر صفقة الموسم.. الدبابة الإفريقية يوافق على الانتقال للأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت مفاوضات النادي الأهلي، مع الكونغولي جاكسون موليكا مهاجم فريق مازيمبي انفراجة جديدة، حيث وافق موليكا على الانتقال للقلعة الحمراء.

وكان مسئولو الأهلي قد أجروا مفاوضات مكثفة مع اللاعب للتعرف على موقفه من اللعب للمارد الأحمر، وأبدى اللاعب ترحيبا شديدا باللعب لنادي القرن في إفريقيا.

Advertisements

وعلى الرغم من تلقى موليكا عروضاً أخرى من أندية خليجية ومن دوريات أوربية ، لكنه يفضل الانتقال للأهلي في الفترة المقبلة.

ويسعى موليكا لخوض تحدي جديد فى الموسم المقبل القارة السمراء مع أكبر وأعرق أنديتها حسب تأكيدات اللاعب لوكيل أعماله.

ويُعد جاكسون موليكا واحداً من أربعة لاعبين أجانب يُفاضل بينهم السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى لإختيار أحدهم لأرتداء قميص المارد الأحمر خلال الموسم المقبل .