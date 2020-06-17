رياضة | الأهلي في ورطة بسبب فايلر

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 17 يونيو 2020 05:37 مساءً - انت الان تقراء خبر الأهلي في ورطة بسبب فايلر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسعى النادي الأهلي منذ فترة لتجديد عقد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق لضمان استمراره لفترة أطول مع الأحمر قبل انتهاء عقده بنهاية الموسم الجاري.

وأكد موقع "NAU.CH" السويسري أن فايلر تلقى عرض ضخم خلال الأيام القليلة الماضية من الدوري السويسري وبالتحديد من نادي جراسهوبرز.

وأشار الموقع إلى أن نادي جراسهوبرز لا يملك مدرب حاليا ويريد التعاقد مع فايلر لتدريب الفريق بداية من الموسم القادم ليعود بالفريق إلي مجده من جديد.

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وكشف الموقع أيضًا أن رينيه فايلر يفكر في الموافقة على العرض السويسري المقدم له لأنه يحلم بالعودة إلى أوروبا من جديد وإثبات نفسه هناك.

ويملك فايلر أيضًا عروض ضخمة من الدوري الإماراتي والدوري السعودي للتعاقد معه في نهاية الموسم الجاري.

ولم يحسم فايلر حتى الآن قراره سواء بالتجديد و الاستمرار مع الأهلي أو الرحيل وخوض تجربة جديدة مع نادي أخر ولكنه يتواجد حاليا في سويسرا لحسم هذا الأمر مع زوجته.