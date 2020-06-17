رياضة | عاجل - تعرف على مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 17 يونيو 2020 05:37 مساءً - انت الان تقراء خبر عاجل - تعرف على مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" رسميًا، عن خطته لاستكمال دوري الأبطال والدوري الأوروبي، هذا الموسم، بعد اجتماع لجنته التنفيذية، اليوم الأربعاء.

وتقرر إقامة مباريات ربع ونصف نهائي ونهائي دوري الأبطال، في العاصمة البرتغالية لشبونة، من مباراة واحدة، على ملعبي بنفيكا وسبورتنج لشبونة، على أن المباريات المتبقية من دور الـ16، ستقام يومي 7 و8 أغسطس المقبل.

وتقام مباريات ربع النهائي بين يومي 12 و15 أغسطس، ثم نصف النهائي يومي 18و19 من نفس الشهر، على أن تُلعب المباراة النهائية يوم 23 أغسطس.

يذكر ان النسخة الحالية من دوري الأبطال، تقرر في وقت سابق اقامتها في استاد أتاتورك الأولمبي بإسطنبول، لكنه سيستضيف بدلا من ذلك نهائي النسخة المقبلة.

علي ان تقام نهائيات النسخ التالية للبطولة في كلا من :-

2022: ملعب سانت بطرسبرج (روسيا).

2023: أليانز أرينا (ألمانيا).

2024: ويمبلي (إنجلترا).

الدوري الأوروبي

فسيلعب إنتر ميلان ضد خيتافي، وروما مع إشبيلية، مباراة واحدة تحسم المتأهل إلى ربع النهائي.

وهناك قرار معلّق، بشأن مكان إقامة المباراتين المذكورتين، وما إذا كانتا ستقامان في ملعب الفريق المضيف أو في ألمانيا، وهو ما ينطبق أيضا على مواجهات إياب دور الـ16.

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وستُلعب الأدوار التالية للدوري الأوروبي في ألمانيا.

وستكون مواعيد المباريات على النحو التالي:

5-6 أغسطس: دور الـ16 (الأماكن التي سيتم تأكيدها).

10-11 أغسطس: ربع النهائي (كولونيا، دويسبورج، دوسلدورف، جيلزنكيرشن).

16-17 أغسطس: نصف النهائي (الأماكن التي سيتم تأكيدها).

21 أغسطس: النهائي (كولونيا).

وستبدأ مباريات دور الـ16، في تمام الساعة 18:55 بتوقيت وسط أوروبا، أو 21:00، وستنطلق جميع المباريات اللاحقة في الساعة 21:00.

وكان من المقرر إقامة نهائي النسخة الحالية للدوري الأوروبي، في استاد جدانسك ببولندا، الذي سيستضيف بدلا من ذلك نهائي النسخة المقبلة.

وبناءً على ذلك، تم ترحيل النهائيين التاليين على النحو الآتي:

2022: استاد رامون سانشيز بيزخوان (إسبانيا).

2023: بوشكاش أرينا (المجر).