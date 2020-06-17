رياضة | أسطورة المنتخب التونسي السابق يكشف السر وراء تألق صلاح

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 17 يونيو 2020 05:37 مساءً - انت الان تقراء خبر أسطورة المنتخب التونسي السابق يكشف السر وراء تألق صلاح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الأسطورة طارق دياب نجم منتخب تونس الأسبق، ان هناك العديد من المعايير التي جعلت من الدولي المصري محمد صلاح واحد من أفضل نجوم العالم، بل ووضعته في منافسه مع ميسي ورونالدو علي الالقاب الفردية.

وقال دياب عبر حسابه على “تويتر”: “عقلية صلاح الاحترافية جعلته يصل للقمة ويدخل في منافسة قوية مع نجوم كرة القدم في العالم”.

وأضاف “لكن التحدي الآن في مواصلة العمل على نفس النسق والتطور أكثر وأكثر في المستقبل”.

الجدير بالذكر أن محمد صلاح دخل العديد من سباقات الجوائز الفردية العالمية لأفضل لاعب، كما حصد جائزة أفضل لاعب أفريقي عامين متتاليين، فضلا عن تتويجه مع ليفربول بدوري أبطال أوروبا العام الماضي، واقترابه من لقب البريمييرليج في الموسم الحالي.