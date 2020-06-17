رياضة | المدير الفني لحلوان العام يٌعلّق على عودة النشاط الرياضي

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 17 يونيو 2020 05:37 مساءً - انت الان تقراء خبر المدير الفني لحلوان العام يٌعلّق على عودة النشاط الرياضي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علّق، حسن محمد، المدير الفني لنادي حلوان العام، على قرارات وزارة الشباب والرياضة واتحاد الكرة، المتعلقة بعودة التدريبات يوم 20 يونيو الجارى، وعودة الدورى والمسابقات الرسمية يوم 25 يوليو المقبل، مؤكدًا إنه سعيد بالقرار الذى سيعيد الحياة الرياضية لطبيعتها.

وقال المدير الفني لـ" الخليج 365 الرياضي" : نحن مع قرار الدولة فى أى اتجاه فى ظل الأزمة التى تعيشها البلاد بسبب وباء كورونا القاتل الذى داهم العالم بأكمله، إلا أننا سناخذ كل التدابير الاحترازية من أجل عودة النشاط الكروى تباعاً.

وأضاف محمد، أن إجتماعات الأندية مع اللجنة الخماسية التي تتم حالياً ستحسم كافة الأمور مشيرا إلى أنه يجب على جميع الأندية الالتزام بالتعليمات والإرشادات الاحترازية لمنع انتشار الفيروس، حتى تكون العودة بلا توقف فيما بعد.

وفيما يخص استئناف النشاط قال، أنه لابد من وجود اجراءات احترازية لعودة النشاط، ولابد من وجود سيناريوهات للعودة،وتسائل هل سيستأنف الدوري بنفس اللوائح السابقة بصعود الأول لدورة الترقي وهبوط خمسة فرق للقسم الرابع، والسيناريو الثاني صعود الأول لدوري الممتاز (ب) مباشراً مع تقليص عدد فرق الهبوط، حيث أشار إلى صعود الأول لدوري الممتاز (ب) مباشراً مع تقليص عدد فرق الهبوط.

وفي حالة الغاءه أوضح أنه سيصعد الأول لدوري الممتاز (ب) مباشراً مع الغاء قرار هبوط الاندية، ولكنه يفضل صعود الأول لدوري الممتاز (ب) مع تقليص عدد فرق الهبوط، ومن الصعب إلغاء الموسم بأكمله حيث أوضح أنه سيكون قرار غير عادل بسبب المصروفات التي صرفتها جميع فرق القسم الثالث. وفي حالة عدم استكمال الدوري لا قدر الله افضل صعود الأول لدوري الممتاز (ب) مباشراً مع الغاء قرار هبوط الاندية، ولكن سلامة المنظومة الرياضية أهم من عودة النشاط الرياضي.

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وعلق حسن محمد في حالة عودة النشاط الرياضي سنحتاج لمدة شهر ونصف ليسترد اللاعبين مستواهم البدني والفني. ولابد من الدولة واتحاد الكرة تحمل مصاريف المسح الطبي والتعقيم والتطهير الطبي لجميع الفرق والملاعب، ولابد من اختيار الملاعب التي ستستضيف فرق الدوري المباريات المتبقية لدوري القسم الثالث وتعقيمها مثلما يحدث في الملاعب الأوروبية الأن.

وأضاف حسن محمد، أن فرق سيناء ومطروح بدأت دورة الترقي ولعبت أولى مبارياتها، ولابد من استكمال الدوري بدورة الترقي لكل المجموعات بالدوري مع اتخاد كافة الاجراءات الاحترازية بالكامل. وأرفض فكرة دورات الترقي مع زيادة فرق الممتاز (ب) من 16 الي 18 فريق بالموسم المقبل.

واختتم المدير الفني لحلوان العام بأنه يحتاج لشهر ونصف لتأهيل اللاعبين بدنياً ونفسياً، لان اللاعبين في حالة جمود منذ فترة التوقف، ونحتاج لفترة معينة من أجل استعادة مستواهم للعودة للملاعب مرة أخرى.

يذكر أن حلوان العام يحتل المركز الرابع برصيد 40 نقطة بجدول المجموعة الخامسة، حيث حقق الفريق 13 فوز وتعادل في مباراة واحدة وخسر في 9 مباريات، كما سجل هجوم حلوان العام 32 هدف واهتزت شباكه 21 هدف.