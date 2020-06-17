رياضة | فايلر يتخذ قرارًا حاسمًا بشأن نجم الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 17 يونيو 2020 05:37 مساءً - انت الان تقراء خبر فايلر يتخذ قرارًا حاسمًا بشأن نجم الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسم السويسرى رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مصير محمود وحيد الظهير الأيسر للفريق، خلال الفترة المقبلة.

وأبدي الجهاز الفني، تمسكه باستمرار اللاعب فى الموسم الجديد، وعدم رحيله، رغم خروجه من حساباته فى عدد كبير من المباريات.

وكان محمود وحيد قد انتقل للنادي الأهلي فى الموسم الماضى من صفوف مصر المقاصة، لكن لم يحصل على فرصته كاملة مع الفريق حتى الآن.

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ويمتلك محمود وحيد عدد من العروض المحلية فى الوقت الحالى، أبرزها من صفوف مصر المقاصة، والذي يتفاوض معه للحصول على توقيعه بالموسم الجديد.

ومن المنتظر أن يعود الفريق للتدريبات الجماعية أواخر الشهر الجاري، حسب توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وكان النشاط الرياضي توقف في مصر وأغلب دول العالم لما يقرب من 3 أشهر بناءً على توصية من وزارات الصحة العالمية، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.