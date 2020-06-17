رياضة | سبب طرد أجيري أمام برشلونة

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 17 يونيو 2020 05:37 مساءً - انت الان تقراء خبر سبب طرد أجيري أمام برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن سبب طرد أجيري المدير الفني لفريق ليجانيس أمام برشلونة يوم أمس الثلاثاء في الجولة الـ29 بالدوري.

تعرض مدرب ليغانيس، المكسيكي خافيير أجيري، للطرد لأول مرة في مسيرته كمدير فني، بسبب تقليد صافرة الحكم، وذلك في الدقيقة الأخيرة من المباراة التي انتهت بخسارة فريقه 0-2 أمام برشلونة على ملعب الكامب نو، في الدوري الإسباني لكرة القدم.

بعد المباراة التي تنتمي للجولة 29 من "الليغا"، سُئل مساعد المدرب، توني أمور، واللاعب خوسيه لويس غارسيا ديل بوزو عن سبب الطرد، دون أن يتمكن أي منهما من إعطاء إجابة محددة، وفي وقت لاحق تم توضيح كل شيء بفضل تقرير الحكم.

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وفي هذا التقرير، أشار مونويرا مونتيرو إلى أن أجيري، المدرب السابق لمنتخب مصر، تعرض للطرد في الدقيقة 90 لقيامه بـ"تقليد صوت الصافرة بقصد إرباك اللاعبين، بعد أن تم تحذيره سابقاً".

ولا تعد هذه المرة الأولى التي يتورط فيها المدرب المكسيكي السابق في واقعة مماثلة، فحين كان مدرباً لإسبانيول على سبيل المثال، اتهم بالشيء نفسه في مباراة أمام ألميريا، لكن في تلك المرة انتهى الأمر بطرد مدرب الفريق المنافس لاحتجاجه.

وبذلك، سيواجه ليغانيس المباراة القادمة المقررة أمام مايوركا، بدون مدربه في الملعب، علماً بأنها ستكون مواجهة هامة حيث سيقاتل الفريقان من أجل البقاء في دوري الأضواء.