إيكر كاسياس ينسحب من الترشح لرئاسة الاتحاد الاسباني

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

قرر النجم الإسباني إيكر كاسياس، حارس مرمى فريق بورتو البرتغالي، الانسحاب من الترشح لرئاسة الاتحاد الإسباني لكرة القدم.

كاسياس قال في بيان أصدره، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “الطريق إلى الرئاسة واضح بالنسبة إلى لويس روبياليس، على الأرجح سيبقى في منصبه”.

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ووفقا لما ذكرته إذاعة “أوندا سيرو” الإسبانية، فإن إيكر كاسياس حارس مرمى فريق ريال مدريد السابق قرر التراجع عن الترشح، وذلك لأنه لم يكن لديه وقت كاف للحديث مع الأندية لدعمه في الانتخابات ضد لويس روبياليس، بسبب جائحة كورونا.

كاسياس كان قد أعلن مطلع العام الجاري دخوله الانتخابات المقبلة لينافس الرئيس الحالي، لويس روبياليس.. وكشفت تقارير سابقة أن روبياليس قرر إقامة الانتخابات في أغسطس المقبل، وهو ما يعقد الأمور على أسطورة الملكي.

يشار إلى أن روبياليس تولى منصب رئيس الاتحاد في 2017 بعد إقالة أنخيل فيلار لضلوعه في قضايا فساد بعد 29 عاما في المنصب.