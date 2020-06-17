تهنئة خاصة من دييجو مارادونا لنجم ناابولي.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تقدم النجم الأرجنتيني دييجو أرماندو مارادونا أسطورة كرة القدم الأرجنتينية، بالتهنئة إلى المهاجم البلجيكي دريس ميرتينز على تحطيمه الرقم القياسي كأفضل هداف في تاريخ نابولي الإيطالي، برصيد 122 هدفا، بطريقة مميزة.

مارادونا، ظهر عبر فيديو على حسابه الرسمي بـ”إنستجرام”، ممسكا بقميص ميرتينز بعد أن سجل النجم البلجيكي هدفه 122 خلال تأهل نابولي لنهائي كأس إيطاليا، عقب التعادل 1-1 مع إنتر ميلان، وقال: “مرحبا يا صديقي، أنا فخور بك لتحطيم الرقم القياسي كهداف تاريخي للفريق، لأن نابولي سوف يتحسن كل يوم”.

الأسطورة الأرجنتينية أضاف: “أود أن يكون لدينا فريق يتفوق على الفريق الذي لعبت فيه، حتى نتمكن من الفوز بالدوري الإيطالي مرة أخرى، من أجل شعب نابولي”.

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رد ميرتينز، جاء على تهنئة مارادونا، بقوله: “شكرا على كلماتك الرقيقة”.

مارادونا ظل الهداف التاريخي لنابولي خلال ثلاثة عقود برصيد 115 هدفا، قبل أن يحطم السلوفاكي ماريك هامشيك الرقم عام 2017.

هامشيك رحل عن نابولي وفي جعبته 121 هدفا، ونجح ميرتينز في كسر الرقم، وتلقى التهنئة من هامشيك أولا ثم مارادونا.

ميرتينز، البالغ 33 عاما، كان قد انضم لصفوف نابولي، صيف عام 2013، قادما من فريق إيندهوفن الهولندي، وخاض مع الفريق 310 مباريات في جميع المسابقات، وتوج بلقبي الكأس وكأس السوبر الإيطالي مع الفريق.