فيرناندو هييرو: أشكر الله أنني اعتزلت قبل مواجة ليونيل ميسي

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
أعرب نجم كرة القدم الإسباني فيرناندو هييرو، قائد فريق ريال مدريد الأسبق، عن سعادته بعدم لعبه خلال مسيرته الاحترافية ضد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد فريق برشلونة الحالي.
ووبحسب “روسيا اليوم” قال أسطورة ريال مدريد البالغ من العمر 52 عاما في تصريحات صحفية: أعتبر نفسي محظوظا لأنني لم ألعب ضد ميسي.. كان مارادونا أسطورة كرة القدم الأرجنتينية لاعبي المفضل في طفولتي، لكن ما فعله ميسي على مدى السنوات الـ15 الماضية، شيء مدهش.
هييرو قضى 14 عاما في صفوف ريال مدريد بين العامين 1989 و2003، وخاض معه خلال هذه الفترة، 588 مباراة سجل خلالها 124 هدفا، وتوج مع “الميرينجي” بعدة ألقاب، أبرزها لقب دوري أبطال أوروبا في ثلاث مناسبات، ولقب الدوري الإسباني خمس مرات.
برشلونة فاز مؤخرا على ليجانيس بهدفين مقابل لا شيء لحساب الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الإسباني والثانية منذ عودة المنافسات بعد التوقف.. وسجل ميسي الهدف الثاني من ركلة جزاء وقاد برشلونة إلى تعزيز صدارته للدوري الإسباني.
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