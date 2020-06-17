الشمس وسيلة كريستيانو رونالدو للحصول على الفيتامينات

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
ظهر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب وسط مهاجم فريق يوفنتوس الإيطالي، وهو يحصل على “حمام شمس” للحصول على الفيتامينات التي يحتاجها الجسم.
اللاعب نشر صورة شخصية له على حسابه الشخصي في موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، بعد أيام قليلة من تأهل يوفنتوس إلى نهائي كأس إيطاليا على حساب ميلان، وقبل يوم واحد من مواجهة اليوفي ونابولي في نهائي المسابقة المقرر لها الأربعاء على الملعب الأولمبي في العاصمة روما.. وعلق عليها قائلا: “الحصول على فيتامين د”.
رونالدو كان قد أثار جدلا واسعا خلال الأيام القليلة الماضية، بعد إهداره ركلة جزاء أمام ميلان في إياب الدور نصف النهائي لكأس إيطاليا، كما ظهرت مؤخرا بعض الشائعات التي ربطت صاحب الـ35 عاما بالانضمام إلى تشيلسي الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وبحسب تقارير إعلامية إنجليزية، فإن تشيلسي عرض على يوفنتوس مبلغ 120 مليون يورو، من أجل التعاقد مع رونالدو، وهو نفس المبلغ الذي دفعه اليوفي عام 2018، لضم النجم البرتغالي من ريال مدريد.
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