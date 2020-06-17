جوردان هندرسون مرعوب من الشتائم

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

اعترف النجم الإنجليزي جوردان هندرسون، قائد فريق ليفربول الإنجليزي، بأن عودة المباريات بدون جماهير ستكون مشكلة بسبب الكلمات النابية وأصوات اللاعبين التي ستكون مسموعة.

صحيفة “ميرور” البريطانية، نقلت عن هندرسون قوله: بالنسبة للاعبين سيكون الأمر مختلفا بالنسبة للعب مباراة كبيرة في الاستاد بظل عدم وجود الجمهور، لأنه يمكنك سماع الجميع وهم يتحدثون، علينا التكيف مع هذا الوضع، ونحاول تقليل الشتائم لأقصى حد.

اللاعب أضاف، أشعر بقلق كبير حيال كلامي أثناء اللعب، لا أريد الاعتذار للجميع بعد كل مباراة، لذلك أحتاج أن أكون حذرا، وخصوصًا في لحظة اشتعال المباراة.

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نجم “الريدز” تابع، متأكد أن كلوب يجب أن يكون حذرا في لغته أيضا، ولكنه يعلم أيضا أننا لا يمكننا لوم الجمهور على عدم قدرتنا على سماع ما يقوله في أوقات معينة من المباراة.

وواصل: عندما كنت صغيرا وتعودت على اللعب لمدرستك، لم يكن هناك جمهور في ذلك الوقت، لذلك علينا فقط الاستمتاع بكرة القدم، وتقدير عودتنا للقيام بما نحب القيام به.

ويتصدر زملاء محمد صلاح ترتيب المسابقة بفارق 25 نقطة عن مانشستر سيتي، وتتبقى لهم 9 مباريات، كما يحتاج ليفربول إلى 6 نقاط فقط ليتوج رسميا بلقب “البريميرليغ” الغائب عن خزائنه منذ موسم 1989-1990.