مساعد كلوب يكشف سر الحب الذي يحظى به محمد صلاح

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشف توماس جرونيمارك، المدرب المساعد في صفوف ليفربول الإنجليزي، عن أهم الميزات التي يتمتع بها النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول ومنتخب مصر.

وبحسب “سبوتنيك” قال جرونمارك: محمد صلاح لاعب عظيم ومجتهد وشغوف بكرة القدم ويهتم بكل شيء في التدريبات ويتعلم سريعا، أما على المستوى الشخصي فهو شخص محترم ومتواضع ودائما يبتسم في وجهك، هو مختلف عن لاعبين آخرين لذلك كل هذه الأمور هي أسباب نجاحه مع الفريق.

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مساعد يورجن كلوب أضاف، إذا كنت تريد معرفة جودة صلاح انظر إلى مدى التطور الذي وصل إليه، أنا أعرفه جيدا منذ أن كان في بازل وتشيلسي هو دائما يبهرني بمثل ما أبهرني في التدريبات لأول مرة رأيته فيها عندما أنضممت لليفربول.

وأكمل، محمد صلاح يقوم بأشياء رائعة في التدريبات والملعب وما زال لديه الكثير ليقدمه في مسيرته، صلاح نجح في دخول قلوب مشجعي ليفربول والجميع هنا يحبه مثلما يحدث في مصر أعلم أنه هناك بمثابة بطل شعبي ويقدم الكثير لبلاده بعد أن قادهم للتأهل لكأس العالم، كما يمثل بلاده بشكل جيد في أوروبا ويعكس صورة رائعة عنها.

توماس جرونيمارك اختتم: “أتمنى له التوفيق في عامه الجديد وأن يحقق المزيد من البطولات مع ليفربول وأن يواصل النجاح معنا وأن يفوز بالكرة الذهبية يوما ما لأنه يستحقها”.