انت الان تتابع الجيش التركي يواصل تدمير مواقع حزب العمال الكردستاني شمالي العراق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

مقاتلة تركية

أفادت وكالة "الأناضول" التركية بأن الجيش التركي يواصل تدمير مواقع مسلحي منظمة "حزب العمال الكردستاني" في شمال العراق، ضمن عملية "المخلب - النمر" التي انطلقت فجر اليوم الأربعاء.

وأضافت أن "القوات الخاصة التركية بدأت دخول أوكار الإرهابيين" عقب تمهيد بقصف مدفعي وبراجمات الصواريخ لأكثر من 150 هدفا شمالي العراق.

وأعلنت وزارة الدفاع التركية فجر اليوم انطلاق عملية "المخلب-النمر" في منطقة "هفتانين"، شمالي العراق، وقالت في تغريدة، على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، :"لقد بدأت عملية /المخلب-النمر/، فعناصر وحدات الكوماندوز الأبطال موجودون حاليا في منطقة هفتانين".

ولم تذكر الوزارة عدد القوات الخاصة المشاركة في العملية، إلا أن قناة "تي آر تي" التليفزيونية الرسمية أفادت بأن المئات من القوات عبرت برا الحدود إلى شمال العراق من منطة أولوديري بولاية شرناق الحدودية بداية من الساعة الواحدة صباحا (22:00 بتوقيت جرينتش)، وبواسطة مروحية أيضا.

ويأتي انطلاق العملية الجديدة رغم انتقادات بغداد للعملية الأولى واستدعاء بغداد أمس للسفير التركي لإبلاغه احتجاجها.

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ووجه وزير الدفاع التركي خلوصي أكار اليوم كلمة عبر جهاز اللاسلكي إلى الضباط المشاركين في العملية قال فيها :"نؤمن بأن قوات الكوماندوز التركية ستسطر الملاحم في تلك الجبال (شمالي العراق) مرة أخرى".

وفي وقت متأخر من ليل الأحد/الاثنين، كانت القوات المسلحة التركية، قد أطلقت عملية "المخلب - النمر" ضد حزب العمال شمالي العراق.

يذكر أن حزب العمال الكردستاني، الذي تصنفه أنقرة جماعة إرهابية، يتخذ من جبال قنديل شمالي العراق، معقلا له، وينشط في العديد من المدن والبلدات في المنطقة.

وتقول أنقرة إن عناصر الحزب يشنون هجمات على الداخل التركي انطلاقا من الأراضي العراقية.