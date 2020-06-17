الامارات | اجتماع طارىء لاتحاد الكرة غداً لبحث مصير الموسم الرياضي

شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع طارىء لاتحاد الكرة غداً لبحث مصير الموسم الرياضي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن اتحاد الإمارات لكرة القدم أنه سيعقد اجتماعا طارئا غدا الساعة السادسة مساء، برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس الاتحاد، وبمشاركة جميع أعضاء مجلس الإدارة.

وقال الاتحاد على صحفته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن الاجتماع الذي سيعقد بنظام الاتصال المرئي عن بعد، سيبحث آخر المستجدات المتعلقة بمصير الموسم الكروي، والمسابقات المحلية.

وكان اتحاد الكرة قرر تجميد النشاط الرياضي منذ 15 مارس الماضي بسبب جائحة كورونا " كوفيد 19". يذكر أن رابطة المحترفين قررت قبل قليل خلال اجتماع لمجلس إدارتها برئاسة عبدالله ناصر الجنيبي، إلغاء الموسم الجاري لمسابقات المحترفين، دوري الخليج العربي المتوقف عند الجولة 19، وكذلك دوري أقل من 21 سنة.

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