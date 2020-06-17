الامارات | رابطة المحترفين تقرر رسمياً إلغاء دوري الخليج العربي

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شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة المحترفين تقرر رسمياً إلغاء دوري الخليج العربي والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قرر مجلس إدارة رابطة المحترفين الإماراتية خلال اجتماعه ظهر اليوم إلغاء الموسم الكروي الجاري، وذلك بعدم استمرار مباريات مسابقتي دوري الخليج العربي ودوري الخليج العربي تحت 21 عام للموسم الرياضي الجاري 2019/2020.
ودعت الرابطة في بيان صحافي إلى عقد جمعية عمومية غير عادية لمناقشة ما يترتب عليه بالنسبة للموسمين الجاري، والمقبل 2021-2020، والتنسيق مع مجلس ادارة اتحاد الامارات لكرة القدم بهذا الخصوص.
وترأس الاجتماع، رئيس مجلس إدارة الرابطة عبدالله ناصر الجنيبي، وبحضور جمال حامد المري نائب الرئيس، محمد عبيد اليماحي، حسن طالب المري، طارق علي الشبيبي، سعيد عبيد الكعبي وجواهر عبدالعزيز السويدي أعضاء مجلس الإدارة، وليد الحوسني المدير التنفيذي ود. خالد محمد عبدالله مستشار تطوير الأعمال.
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