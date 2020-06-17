شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. رابطة المحترفين تقرر عدم استكمال الدوري الإماراتي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أعلنت رابطة المحترفين، عدم استمرار مباريات الدوري الإماراتي «دوري الخليج العربي» للموسم الرياضي 2019-2020، والدعوة إلى جمعية عمومية غير عادية لمناقشة ما يترتب عليه للموسمين 2019-2020 و2020-2021، والتنسيق مع مجلس إدارة الاتحاد الإماراتي لكرة القدم بهذا الخصوص.

وبحسب الموقع الرسمي لدوري الخليج العربي، عقد مجلس إدارة رابطة المحترفين الإماراتية، اجتماعه ظهر اليوم الأربعاء، وخلال الاجتماع قرر مجلس الإدارة رابطة المحترفين الاماراتية عدم استمرار مباريات مسابقتي دوري الخليج العربي ودوري الخليج العربي تحت 21 عام.

وعقد الاجتماع برئاسة عبدالله ناصر الجنيبي، رئيس مجلس الإدارة، وحضور كل من جمال حامد المري نائب الرئيس، محمد عبيد اليماحي، حسن طالب المري، طارق على الشبيبي، سعيد عبيد الكعبي، وجواهر عبدالعزيز السويدي أعضاء مجلس الإدارة، وليد الحوسني المدير التنفيذي، ود. خالد محمد عبدالله مستشار تطوير الأعمال.

وتوقف الدوري الإماراتي بعد نهاية منافسات الجولة 19، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، ويتصدر ترتيب المسابقة نادي شباب الأهلي برصيد 43 نقطة، وفي المركز الثاني العين برصيد 37، يليه الجزيرة بـ36، وخلفهم الوحدة والشارقة بنفس الرصيد 35 نقطة.