شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. الاتحاد الأوروبي يعلن مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا ومكان إقامتها والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»، اليوم الأربعاء، رسميًا موعد ومكان إقامة مباريات دوري أبطال أوروبا بداية من الدور ربع النهائي وحتى النهائي.
وأوضح اليويفا أن مباريات الأدوار ربع النهائي ونصف النهائي والنهائي سيتم لعبها في العاصمة البرتغالية لشبونة في شكل بطولة مجمعة بنظام الإقصاء المباشر من مباراة واحدة في الفترة من 12 وحتى 23 أغسطس.
وأضاف الاتحاد في بيانه أن المباريات المتبقية من الدور ثمن النهائي سيتم إقامتها في يومي 7 و8 أغسطس القادم.
وكان من المقرر سابقًا إقامة نهائي دوري أبطال أوروبا في مدينة إسطانبول التركية، إلا أن أزمة جائحة كورونا أجبرت الاتحاد الأوروبي على تغيير خطته.
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