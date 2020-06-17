شكرا لقرائتكم خبر عن وفد من الزمالك لحضور اجتماع اتحاد الكرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

تواجد إسماعيل يوسف وعلاء مقلد عضوا مجلس إدارة نادي الزمالك، وشريف حسن القائم بأعمال المدير التنفيذي للنادي، بمقر الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم الأربعاء، لتمثيل الزمالك خلال اجتماع اللجنه الخماسية لإدارة اتحاد الكرة مع الأندية لمناقشة مصير الموسم الحالي.

وبحسب الموقع الرسمي للنادي، انتقد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، موقف المسئولين عن الكرة المصرية بعدم عقد اجتماع يجمع بين كل رؤساء ومسئولي أندية الدوري لبحث مصير عودة المسابقة.

وقال مرتضى منصور أنه ليس من الطبيعي أن يتم عقد اجتماع مع أندية معينة ويتم الإعلان عن عودة المسابقة، كان يجب أن يتم مناقشة الأمر بين كل مسئولي الأندية وأستطلاع رأيهم.

وأضاف رئيس الزمالك: «موقفي واضح، من الصعب أن يعود الدوري في هذا الوقت بسبب فيروس كورونا وتزايد أعداد المصابين، أرواح اللاعبين والأجهزة الفنية أهم من أي شئ وإذا أرادوا منح الأهلي لقب الدوري سأوافق».

وأتم: «ولكن من الصعب أن يتم عودة النشاط في الوقت الحالي، سامي الشيشيني المدرب العام للفريق اعتذر وقال أنه لن يستكمل عمله مع الجهاز الفني إذا عاد الدوري فهو يخشى من الإصابة بالفيروس وله كل الحق».

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