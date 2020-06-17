شكرا لقرائتكم خبر عن «ناني»: رونالدو أخبرني أين سيعتزل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

كشف النجم البرتغالي لويس ناني، لاعب نادي أورلاندو سيتي الأمريكي، عن الوجهة الأخيرة المنتظرة لزميله في المنتخب وزميله السابق في مانشستر يونايتد الإنجليزي كريستيانو رونالدو.

وكان «رونالدو»، صاحب الـ 36 عامًا، قد انضم إلى يوفنتوس الإيطالي قادمًا من ريـال مدريد الإسباني مطلع الموسم الماضي، فيما يبدو أن تلك المحطة لن تكون الأخيرة في مسيرته.

وقال «ناني» في حوار مع شبكة ESPN الأمريكية: «منذ بضعة سنوات أخبرني أنه على الأغلب سينتهي به المطاف في الولايات المتحدة».

وأضاف نجم الشياطين الحمر السابق: «هو أمر ليس مؤكدًا بنسبة 100% ولكن هناك احتمالية».

وقد يكون النادي الأقرب للتعاقد مع النجم البرتغالي «رونالدو» هو إنتر ميامي المملوك للنجم الإنجليزي ديفيد بيكهام والذي من المنتظر أن يشارك للمرة الأولى الموسم القادم في الدوري الأمريكي.

وكان نادي «بيكهام» قد ربطته العديد من التقارير على مدار الأشهر الماضية بالتعاقد مع نجوم عالميين مستغلًا علاقات قائد المنتخب الإنجليزي ونجم مانشستر يونايتد وريـال مدريد السابق.

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