شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. اتحاد الكرة يواصل اجتماعاته مع أندية الجمعية العمومية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

بدأ منذ قليل اجتماع اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، مع أندية المجموعة الثانية من دوري القسم الثاني، وذلك ضمن سلسلة الاجتماعات التي تعقدها اللجنة مع أعضاء الجمعية العمومية.

وعقب نهاية الاجتماع، تجتمع اللجنة مع أندية الزمالك والإنتاج الحربي وطنطا والمقاولون العرب ونادي مصر وأسوان.

وانطلقت الاجتماعات أمس الثلاثاء، بلقاء أندية المجموعة الأولى بالقسم الثاني، وثم الاجتماع بأندية الأهلي والاتحاد السكندري وإنبي وطلائع الجيش ومصر للمقاصة ووادي دجلة من القسم الأول.

وتختتم اللجنة اجتماعتها غدا الخميس، بأندية الإسماعيلي والمصري وبيراميدز وسموحة والجونة وحرس الحدود، ويسبق ذلك الاجتماع بأندية المجموعة الثالثة بالقسم الثاني، مع التأكيد على الالنزام التام باتباع كافة الإجراءات الاحترازية.

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