شكرا لقرائتكم خبر عن ليستر ينافس تشيلسي على نجم الجزائر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - دخل نادي ليستر سيتي الإنجليزي في منافسة مع نظيره تشيلسي على توقيع النجم الجزائري سعيد بن رحمة لاعب برينتفورد الذي يخوض غمار دوري الدرجة الأولى الإنجليزي.

وكانت تقارير إنجليزية سابقة قد أكدت اهتمام تشيلسي بالتعاقد مع اللاعب الدولي الجزائري، قبل أن تؤكد صحيفة «إكسبرس» البريطانية دخول ليستر سيتي في سباق التوقيع مع «بن رحمة».

وأشارت الصحيفة إلى اهتمام الثعالب بضم اللاعب المتألق في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي إلى صفوفهم الموسم القادم، مؤكدة أن الفريق أصبح له اليد العليا حاليًا في السباق.

ويعتبر اللاعب الجزائري صاحب الـ 24 عامًا أحد نجوم «التشامبيونشيب» بعدما سجل 21 هدفًا خلال 75 مباراة خاضهم في دوري الدرجة الأولى، فيما يقدر سعره بقرابة 25 مليون جنيه إسترليني، حسب التقرير.