شكرا لقرائتكم خبر عن «بيلد»: «هونيس» أنقذ بايرن ميونخ من خسارة «مولر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

كشفت صحيفة «بيلد» الألمانية تدخل رئيس نادي بايرن ميونخ السابق أولي هونيس لمنع فريقه من خسارة نجمه توماس مولر الذي كان قريبًا من الرحيل عن قلعة البافاري أثناء ولاية المدرب السابق نيكو كوفاتش.

وأوضحت الصحيفة أن «مولر» كان على شفى الرحيل عن ملعب أليانز أرينا بعدما شعر بعدم التقدير من جانب مدربه السابق نيكو كوفاتش، قبل أن يتدخل «هونيس».

وأضافت أن رئيس النادي البافاري السابق نجح في إقناع الدولي الألماني بالبقاء ضمن صفوف الفريق لينجح «مولر» في استعادة مستواه العالي عقب تولي المدير الفني هانز فليك تدريب الفريق.

وساهم «مولر» بقوة في تتويج أبناء بافاريا بلقب الدوري الألماني للمرة الثامنة على التوالي، بعد فوز الفريق، أمس الثلاثاء، بهدف نظيف على فيردر بريمن.

وشارك اللاعب الدولي الألماني في 43 مباراة هذا الموسم مع فريقه بجميع البطولات ونجح خلالها في تسجيل 11 هدف وصناعة 24.

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