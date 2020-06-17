إبراهيم عثمان: ملتزمون بقرار غالبية الأندية..أرواح اللاعبين أهم من استكمال الموسم

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عبر المهندس إبراهيم عثمان رئيس مجلس إدارة الإسماعيلي عن اندهاشه جراء إعلان اللجنة الخماسية المكلفة بادارة الكرة المصرية ووزارة الرياضة استئناف مسابقة الدوري يوم 25 يوليو دون الرجوع للاندية.

وأضاف المهندس عثمان في تصريحات صحفية: «ملتزمون بقرار معظم فرق الدورى برفض استئناف المسابقة حفاظا على الأرواح في ظل جائحة فيروس كورونا التي أودت عدد كبير من البشر حول العالم».

وأوضح رئيس النادى الإسماعيلي :«اللجنة الخماسية بلا أي مقدمات دعت إلى اجتماع مع الأندية لمناقشة عدداً من الأمور حول المسابقة المحلية قبل أن نتفاجىء بقرار بتقسيم الأندية لثلاث مجموعات وهو أمر مستغرب ولا يمكن تفسيره سوى أنه محاولة لفرط عقد الأندية الرافضة لاستئناف المسابقة».

وشدد :«كان يجب على المسؤولين الرجوع للأندية قبل إعلان وزير الرياضة واللجنة الخماسية موعد استئناف الدورى، الأندية بدون أدنى شك لا يمكنها تحمل مسؤولية إصابة أي لاعب وإداري أو من العاملين».

وتابع: «كما يجب على صاحب تلك القرارات تحمل قيمة النفقات التي تتكلفها التدابير الاحترازية فالأندية لديها التزامات ولديها مستحقات متأخرة لدى الاتحاد المصرى لكرة القدم والشركات الراعية».

ووجه عثمان تساؤل«»ماذا لو أصيب لاعب أجنبي محترف وتقدم بشكوى ضد النادي لدى الفيفا؟ فالقانون قد شدد على ضرورة توفير حماية اللاعبين حال وجود جائحة مثل التي نحن نعانى منها حالياً». الوضع في مصر

اصابات Advertisements 47,856

تعافي 12,730

وفيات 1,766

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