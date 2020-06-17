شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. المراجعة النهائية للمشجع قبل عودة الدوري الانجليزي الممتاز الليلة (تقرير) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يعود الدوري الانجليزي مرة أخري بعد ساعات قليلة عقب توقف دام ما يقرب من 90 يوم تقريبًا، وتعود أنظار المشاهدين لمتابعه الدوري الأكثر مشاهدة في العالم مرة أخري.. وقبل عودة الدوري الإنجليزي الممتاز مرة أخري نقدم لكم بعض الأرقام الخاصة بالمسابقة لنتذكر ما قد نكون نسيناه خلال الفترة الماضية.

ترتيب الدوري وصراع الهبوط

يتصدر ليفربول ترتيب الدوري الانجليزي برصيد 82 نقطة بفارق 25 نقطة كاملة عن مانشستر سيتي وضعًا في الاعتبار أن السيتي له مباراة أقل ويحتاج الريدز لـ 6 نقاط من الـ 9 جولات المقبلة للتويج رسميًا باللقب وفي الأفق الرقم القياسي لعدد النقاط المحققه في موسم واحد (100 نقطة باسم السيتي) حيث يحتاج ليفربول الفوز في 6 مباريات من أصل 9 لمعادلة هذا الرقم.

بينما السيتي في المركز الثاني بفارق مريح عن ليستر سيتي الثالث صاحب الـ 53 نقطة، لكن ليستر لعب مباراة أكثر بينما تشيلسي 48 يونايتد 45 ويلفرهامبتون 43 شيفلد 43 توتنهام 41 أرسنال 40،

تشيلسي ويونايتد يتسابقان من أجل التأهل لدوري أبطال أوروبا ويتسابق الباقي من أجل حسم التأهل لليوروبا ليج وضعًا في الاعتبار أن من الممكن أن نجد ولفرهامبتون منافسًا في النهاية للتأهل لدوري أبطال أوروبا.

أرقام الدوري الإنجليزي

صراع الهبوط يتصدره نورويتش سيتي متذيل الترتيب بـ 21 نقطة يسبقه أستون فيلا بـ 25 ثم بورنموث بـ 27 وواتفورد بـ27 وويستهام بـ27 ووبراتيون بـ29.

أرقام الدوري الإنجليزي

باقي الفرق في وسط الترتيب بعيدة نسبيًا عن الهبوط وعن التأهل لليوروبا ليج وهي الفرق التي ستخوض باقي المباريات بأعصاب هادئة ساوثهامبتون ونيوكاسل وإيفرتون وكريستال بالاس وبيرنلي.

صراع الهدافين وصانعي الألعاب

يتصدر هدافي البطولة جيمي فاردي بـ19 هدف ثم أوبميانج بـ17 هدف ثم أجويرو بـ16 ومحمد صلاح بـ16 ويحمل الرقم القياسي اسمي أندرو كول وآلان شيرار بـ34 هدف، بينما صراع صانعي الألعاب يتصدره دي بروين بصناعة 16 هدف ثم أرنولد 12 ثم محرز 8، ويحمل الرقم القياسي اسم تيري هنري 20 هدف ويقترب دي بروين من تحطيم هذا الرقم.

أكثر لاعبين تمرير للكرات هذا الموسم في الدوري الإنجليزي هو فان دايك 2478 ثم رودريجو 1995 ثم أرنولد 1986، أخيرًا بالنسبة لحراس المرمي، فيتصدر بوب حارس بيرنلي قائمة الأكثر حفاظًا على نظافة شباكه بـ 11 مباراة ثم هيندرسون حارس شيفلد يونايتد 10 مشاركة مع أليسون، حارس ليفربول، وكاسبر شمايكل، حارس ليستر.

أرقام الدوري الإنجليزي

أما عدد المحاولات على المرمي فيتصدرها خيمينز بـ99 محاولة يليه صلاح بـ98 وفيرمينيو بـ87، بينما الأكثر إهدارًا للفرص هو فيرمينيو 19 فرصة ثم خيسوس 18 ثم تامي أبراهام 17.

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بينما في الناحية الدفاعية الأكثر استخلاصًا للكرات هو ريكاردو بيريرا، لاعب ليستر، 119 استخلاص، ثم وان بيساكا 99، ثم ويلفرد نديدي، لاعب ليستر، 91 استخلاص.

وأخيرًا قائمة الأكثر تصديًا لركلات الجزاء، ويتصدرها باتريشيو، حارس وولفرهامبتون، وكرول، حارس نوريتش، بالتصدي لركلتي جزاء.

أرقام الاندية

مانشستر سيتي هو النادي الأكثر تسجيلًا للأهداف هذا الموسم بـ 68 هدف ثم ليفربول 66 وليستر 58، الأكثر تمريرًا هو السيتي أيضًا بـ 18926 تمريرة ثم 18043 لليفربول ثم 17458 لتشيلسي.

قائمة الشباك النظيفة يتصدرها ليفربول بـ 12 مرة ثم بيرنلي 11 وليستر 10 وأخيرًا، الكرات العرضية يتصدرها السيتي 718 كرة عرضية ثم 687 لليفربول ثم 670 لإيفرتون.

أرقام الدوري الإنجليزي