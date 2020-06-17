شكرا لقرائتكم خبر عن أستون فيلا يطالب الجماهير بالابتعاد عن ملعب مباراته أمام شيفيلد يونايتد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
وجه نادي استون فيلا، المحترف ضمن صفوفه الثنائي الدولي المصري، محمود حسن «تريزيجيه» وأحمد المحمدي، رسالة إلى جماهير الفريق ناشده خلالها بالابتعاد عن ملعب «فيلا بارك» خلال مواجهة فريق شيفيلد يونايتد، والتي تنطلق في السابعة مساء اليوم الاربعاء، ضمن منافسات الجولة 29 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم «بريميرليج».
وأعطت الحكومة البريطانية الضوء الأخضر لعودة النشاط الرياضي بعد توقف لمدة ثلاثة أشهر تقريبا بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، ويستأنف البريميرليج اليوم بمبارتي أستون فيلا أمام شيفيلد يونايتد، وقمة مانشستر سيتي ضد أرسنال.
وكتب الحساب الرسمي للنادي عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «يناشد نادي أستون فيلا لكرة القدم جميع الأنصار والداعمين بالبقاء بعيدا عن ملعب فيلا بارك خلال أيام المباريات، حتى يتم استكمال المباريات المتبقية من هذا الموسم».
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