شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز أرقام برشلونة × ليجانيس: فاتي وميسي يحافظان على صدارة العملاق الكتالوني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حافظ برشلونة على قمة ترتيب الدوري الغسباني لكرة القدم «لاليجا» على الأقل للجولة القادمة من المسابقة، وذلك بعد تغلبه على ضيفه ليجانيس بنتيجة 2-0 في مباراة ضمن مباريات الجولة 29 من المسابقة.

ووسع برشلونة فارق النقاط بينه وبين ريال مدريد إلى 5 نقاط، مع تبقي مباراة للعملاق المدريدي خلال هذه الجولة مساء غد الخميس، ضد فالنسيا، بينما تراجع فريق ليجانيس في جدول الترتيب إلى القاع، مع تجمد رصيد الفريق عند 23 نقطة.

وقدم برشلونة أداء أقل مما قدمه يوم السبت الماضي، ضد ريال مايوركا، لكن الفريق نجح في تحقيق فوز هام في صراع اللقب، ويدين بهذه النتيجة للثنائي الهجومي أنسو فاتي وليونيل ميسي الذين سجلا هدفي المباراة.

وأحرز اللاعب الشاب أنسو فاتي (17 سنة و229 يومًا) أول أهداف المباراة قبل ثلاث دقائق من نهاية الشوط الأول، مسجلًا خامس أهدافه في لاليجا هذا الموسم.

وأصبح فاتي ثاني أصغر لاعب يسجل 5 أهداف في لاليجا خلال القرن الحالي بعد بويان كريكيتش (17 عامًا و201 يومًا) في 2006، وهو رابع أصغر لاعب في تاريخ المسابقة الذي يصل إلى هذا السجل التهديفي.

وفي الشوط الثاني عزز ليونيل ميسي من تقدم برشلونة قبل 20 دقيقة من النهاية، مسجلًا هدفه رقم 21 في المسابقة، ليواصل تعزيز مكانته في صدارة هدافي المسابقة، بجانب تصدره لقائمة أفضل صناع الأهداف برصيد 14 تمريرة حاسمة، وذلك من خلال لعبه 24 مباراة في لاليجا هذا الموسم، محققًا أعلى رقم للمساهمات التهديفية (35) على مستوى جميع اللاعبين في الدوريات الأوروبية الـ5 الكبرى هذا الموسم.

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وسجل ميسي هدفه من ركلة جزاء، ليتمكن الأرجنتيني من معادلة رقم هوجو سانشيز بتسجيله الهدف رقم 56 في لاليجا من ركلات الجزاء، ليصبح ثاني أكثر اللاعبين في تاريخ المسابقة تسجيلًا لركلات الجزاء، بعد البرتغالي كريستيانو رونالدو (61 هدف من ركلات الجزاء).