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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر 8 إصابات جديدة بكورونا في الدرجة الثانية بإنجلترا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 17 يونيو 2020
أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي لكرة القدم، المسؤولة عن الدرجات من الثانية إلى الرابعة، اليوم الأربعاء، عن 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا في أندية دوري الدرجة الثانية.
قالت الرابطة في بيان: "الفحوص جرت على 2213 من اللاعبين، وأعضاء الأجهزة الفنية في 24 نادياً بالدرجة الثانية، خلال الأسبوع الماضي".
وأضافت: "الحالات الثماني جاءت من ستة أندية، وسيخضعون جميعاً للعزل الذاتي بشكل يتوافق مع تعليمات الرابطة".
وأكدت الرابطة أيضاً وجود 4 حالات إيجابية في الدرجة الثالثة.
وستعود مباريات الدرجة الثانية الأسبوع المقبل، بينما تقلص موسم الدرجة الثالثة، فيما عدا المباريات الفاصلة.
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