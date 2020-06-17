شكرا لقرائتكم الزمالك يعترف بالتفاوض مع نجم الترجى التونسى لليد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف حمادة عبد البارى مدير فريق كرة اليد بنادى الزمالك عرض أحد وكلاء اللاعبين على النادى ضم اللاعب عبد الحق بن صالح لاعب الترجى التونسى فى الموسم الجديد ، بناءا على رغبة اللاعب فى اللعب للدورى المصرى .

و من جانبه قال حمادة عبد البارى فى تصريح لـ الخليج 365 أنه يتم دراسة الأمر خاصة فى ظل إنشغال النادى الفترة الحالية فى التجديد للاعبين الأساسيين و لم يتم الإستقرار على ضم محترف أم لا خلال الموسم الجديد .

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كشف حمادة عبد البارى المدير الإدارى لفريق كرة اليد بنادى الزمالك مسبقا عن الاستقرار على تقديم طلب إلى الاتحاد الأفريقى للعبة باستضافة لقاء السوبر الأفريقى المؤجل أمام النجم الساحلى قبل انطلاق بطولة أفريقيا للأندية التى منح الاتحاد الأفريقى القاهرة شرف تنظيمها، فى ظل الطلب المقدم من نادى الزمالك تحت إشراف الاتحاد المصرى برئاسة هشام نصر.

وقام الاتحاد الأفريقى بتأجيل لقاء السوبر بين الزمالك والنجم الساحلى الذى كان من المقرر إقامته أواخر مارس الماضى بالجزائر، لأجل غير مسمى بسبب فيروس كورونا المستجد فى ظل تعليق النشاط حفاظا على سلامة اللاعبين.

واستقر الاتحاد الأفريقى لكرة اليد برئاسة منصور أريمو على إلغاء بطولة كأس الكئوس الأفريقية التى كان من المقرر أن يشارك فيها الأهلى شهر أبريل الماضى بالجزائر أيضا.